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Dünya

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "terör zirvesi" için İran'da

Ekber Karabağ / Tahran, 9 Aralık (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi

09 Aralık 2017 17:37

Ekber Karabağ / Tahran, 9 Aralık (DHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda temaslarda bulunmak üzere Tahran\'a geldi.
Bakan Soylu, İran\'daki temasları kapsamında mevkitaşı Abdulrıza Rahmani Fazli ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu.
Soylu\'un İran ziyareti sırasında bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele ve Suriye konusu başlıca konular olarak ele alınacak.
Soylu\'ya ziyaret sırasında Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İranlı mevkitaşı Abdulrıza Rahmani Fazli ile Tahran\'da bir araya geldi.

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