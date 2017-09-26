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İçişleri Bakanı Soylu’ya Güneysulu gelin

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu, Rize Güneysulu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder ile hayatını birleştirecek

26 Eylül 2017 17:48

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu, Rize Güneysulu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder ile hayatını birleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu’da 20 yıl Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na atanan Ahmet Minder’in kızı Saadet Nur Minder ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu, düzenlenecek törenle dünya evine girecek. Çiftin 14 Ekim günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekili ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder’in büyük kızı Handenur Minder ise Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri olan Medet Nebi Yanık ile evlenmişti.
ÇOK KİŞİYE DAVETİYE ULAŞTIRILDI
Ahmet Minder beraberindeki Bakan Soylu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a düğün davetiyelerini verirken çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu arada düğün davetiyeleri aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da akrabası olan Minder Ailesi\'nce Rize’de çok kişiye ulaştırıldı. Davetliler arasında Rize’de yerel gazete sahibi Aytekin Kalender de yer aldı.

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