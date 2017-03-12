İçişleri Bakanı Soylu’nun homofobik söylemi için soru önergesi

HDP Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ü hedef alarak söylediği homofobik sözleri Meclis gündemine taşıdı ve soru önergesi verdi.

Sancar, Soylu’nun Özkök için söylediği “Nonoşlarla birlikte ol” sözleri için verdiği soru önergesinde Türkiye'de lezbiyen, gay, biseksüel, transeksüel, interseks (LGBTİ) bireylerin nefret cinayetine kurban gittiğini hatırlatırken "Nonoş kelimesini aşağılayıcı bir biçimde kullanmanın bu şiddete nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Soylu'nun homofobik söylemine dikkat çeken Sancar, "Bakan olduğunuz günden bugüne kaç LGBTİ cinayeti işlenmiştir?" sorusunun cevabını istedi.

Prof. Sancar’ın verdiği soru önergesi şöyle:

7 Mart 2017 günü Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen “Referandum İstişare Toplantısı”nda Ertuğrul Özkök'e hitaben "Kimin sözcülüğünü yapıyorsun Ertuğrul Özkök? Bilmediğin işlere karışma git Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol." sözlerini sarf ettiğiniz basına yansımıştır. 1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tavsiye kararında nefret söylemi, "Irkçı nefret, yabancı düşmanlığı, antisemitizm veya hoşgörüsüzlük ifade eden saldırgan milliyetçilik de dahil olmak üzere, hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimidir." şeklinde tanımlanmıştır. Nefret söylemi her zaman tek başına suç teşkil etmese de, güçlü olandan toplumsal olarak güçsüzleştirilen kesimlere dönük kuvvetli bir saldırı ve susturma eylemidir ve nefret suçlarının önünü açmaktadır. Telaffuz edilen kelimelerle yaratılan klişeler, belirli grupların ötekileşmesine, onlara yönelik şiddetin tetiklenmesine veya görünmez hale gelmesine neden olabilir.

TDK'nin Türkçe sözlüğünde "homoseksüel erkek" olarak tanımlanan nonoş kelimesinin aşağılama amaçlı kullanımının cinsiyetçi ve ayrımcı bir söylem olduğu açıktır. İşaret ettiğiniz 'nonoşlara' yönelik şiddet, milliyetçiliğin de tırmandırılmasıyla her zamankinden daha yoğun haldedir. KaosGL'nin raporuna göre her 4 nefret söyleminden 1'i siyasiler tarafından sarf edilmiş, LGBTİ'leri hedef gösteren afiş veya haberlere yönelik hiçbir önlem alınmamıştır.

4 Mart 2016'da Buse adlı trans kadın, kesici aletle yaralama ve darp sonucu hayatını kaybetmiş, evinde ölü bulunmuştur. 21 Mart günü Çorlu'da seks işçisi trans kadın Aleda bıçaklanarak öldürülmüştür. 2015 Haziran'ında engellenen Onur Yürüyüşü'nde polise direnirken çekilen fotoğrafları basına yansıyan Hande Kader'in cenazesi, 8 Ağustos 2016 günü Zekeriyaköy'de tamamen yakılmış halde bulunmuştur. Aynı tarihlerde, yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da yaşayan Suriyeli eşcinsel bir mülteci olan Muhammed Wisam Sankari, tehdit edilmiş, kaçırılarak tecavüze uğradıktan sonra kafası kesilerek feci bir biçimde öldürülmüştür.

LGBTİ'lere yönelik şiddetin her zaman görünür olmadığı açıktır, ancak basına yansıyan verilere göre 2008-2015 arası en az 41 transın nefret cinayetine kurban gittiği kesin olarak tespit etmiştir. 2009'dan bugüne ise 100'ü aşkın 'nonoşun' nefret cinayeti nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Taciz, tecavüz ve diğer şiddet vakaları rapor bile edilmemektedir. Polis teşkilatı bu vakalara ya tamamen duyarsız kalmakta, ya da bizzat bu şiddetin uygulayıcısı olmaktadır.

Bu çerçevede;

1. Nonoş derken tam olarak kimleri kastettiniz?

2. Bakan olduğunuz ülkede LGBTİ'ler her gün şiddete uğrarken, nonoş kelimesini aşağılayıcı bir biçimde kullanmanın bu şiddete nasıl etki edeceğini düşünüyorsunuz?

3. Bakan olduğunuz günden bugüne kaç LGBTİ cinayeti işlenmiştir?

4. Bakan olduğunuz günden bugüne LGBTİ'lere yönelik kaç şiddet eylemi rapor edilmiştir?

3. ve 4. sorularda yer alan vakalardan kaç tanesinin failine ulaşılabilmiştir?

Failleri bulunmayan nefret cinayetlerinin aydınlatılması için bakanlığınızın ne tür girişimleri olmuştur?