Bakan Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e skandal sözler: Bilmediğin işlere karışma, git nonoşlarla birlikte ol!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ü hedef alarak “Bilmediğin işlere karışma git Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol” dedi. Özkök'e "Edepsiz adam. Sakın ha sakın bir daha sesini çıkarma" diyen Bakan Soylu, "milletin sabrının zorlanmaması gerektiğini" söyledi.

Özkök bugünkü köşesinde Başbakan Binali Yıldırım’ın “Vekil iktidarından millet iktidarına geçiyoruz. Tek adam olacak, millet de patron olacak” açıklamasıyla ilgili olarak “Demek ki, yüzde 57 oy alan Adnan Menderes milletin adamı değilmiş. Demek ki, yüzde 55 oy alan Süleyman Demirel, milletin adamı değilmiş. Demek ki, yüzde 40’ların üzerinde oy alan Bülent Ecevit, Turgut Özal milletin adamı değilmiş” diye yazmıştı.

"Dilin çok uzamış senin"

İçişleri Bakanı Soylu ise, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gerçekleştirilen “Referandum İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Ertuğrul Özkök’ü hedef alarak cinsiyetçi söylemlerde bulundu. Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başbakanımıza laf ediyorsun, dilin çok uzamış senin. Bak Sayın Başbakanımıza laf ediyorsun, senin kimlerin sözcülüğünü yaptığını biz bu ülkede biliyoruz. Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum, neymiş, ‘1960’da rahmetli Menderes iktidara geldiğinde bu millet getirmiş, bu sistemle getirdi.’ Nereden bu sistemle getirdi. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun. Sen bu ülkenin ne noktaya 1950’de geldiğinde, ne noktada, nasıl geldiğini bilmiyorsun. Recep Tayyip Erdoğan’ı bu millet getirdi. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun. Menderes’i başbakan yapmamak için milleti sıra dayağından geçirdiler. Tayyip Erdoğan’ı başbakan yapmamak için hapislere attılar.

"Nonoşlarla birlikte ol"

Sen bize bildiğimiz tarihi mi unutturuyorsun? Kimin sözcülüğünü yapıyorsun Ertuğrul Özkök? Bilmediğin işlere karışma git Amerika’da, Avrupa’da nonoşlarla mı olacaksın, kimlerle birlikte olacaksan onlarla birlikte ol.

"Edepsiz adam, sakın bir daha sesini çıkarma!"

Edepsizliğin yeri yoktur. Kimlerle birlikte olacaksan git onlarla birlikte ol. Yazıklar olsun. Hangi ızdırabı, sıkıntıyı çektin? 10 binlerce dolar maaşlarla beraber sırçalı köşklerde hayatını sürdürdün ve bu millete hakaret ettin. Edepsiz adam. Sakın ha sakın bir daha sesini çıkarma. Yazını yazacaksan yaz, sözlerini ortaya koyacaksan koy. Bu ülkenin hangi meselesine merhem oldunuz? Bu ülkenin terör meselesine mi merhem oldunuz? Bu ülkenin ekonomik meselesine mi merhem oldunuz?

"Bu milletin sabrını zorlamayın"

Sırça köşklerde viskilerinizi yudumladınız ve bu millete sabahtan akşama kadar hakaret ettiniz. Bu milletin sabrını zorlamayın. Bu milleti sıkıntıya düşürmeyin. Bugün özgürlüğünüz, hürriyetiniz, söz söyleme hakkınız varsa 15 Temmuz’da hiç o beğenmediğiniz, hiçbir zaman da kale almadığınız, yanından geçerken de ‘kokusunu duymayayım’ diye burnunuzu çevirdiğiniz bu aziz milletin varlığıyla bugün ayaktasınız. Edepsizlik etmeyin.”