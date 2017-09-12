İçişleri Bakanı Soylu’dan SİHA savunması: Aristo zamanında yaşamıyoruz

Yeni yasama yılı öncesinde İsmail Kahraman Başkanlığı’nda toplanan Başkanlık Divanı, “2017 yılı TBMM Güvenlik Planı” AKP oylarıyla kabul edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik tedbirlerine ilişkin sunum yaparken HDP ile arasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tartışması yaşandı.

HDP Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, drone sisteminin sivilleri hedef aldığı gerekçesiyle Meclis’teki drone’a karşı çıktı. Bakan Soylu, teknolojinin çok geliştiğini, sivil –terörist ayrımının yapıldığını belirterek, “Biz de insanız bu vebalin altına girmeyiz” dedi. Soylu, SİHA ile öldürülenlerin sivil değil PKK’lı Musa Tarhan ile Piro kod adlı bir terörist olduğunu söyledi. Grubun ilk olarak 4 kişi tespit edildiğini, iki sivilin göçerlerin yanına gittikten sonra operasyonun düzenlendiğini kaydeden Bakan, “Gelinen teknoloji ile sivil terörist ayrımını yapmak mümkün. Komuta merkezindeki arkadaşlar bu konuda çok dikkatli. Biz de insanız bu vebale girmeyiz” ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı SİHA ve İHA’lara neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin sorulara , “Aristo zamanında yaşamıyoruz. Türkiye ve Meclis’e yönelik DEAŞ ve PKK tehditleri var” diyerek yanıt verdi.

TBMM’ye drone yerleştirildi

TBMM, Başkanlık Divanı toplantısından bir iki gün önce Ana Binanın çatısına drone yerleştirdi. Konu bugünkü toplantıda gündeme gelirken Bakan Soylu’nun Meclise konulan droneların yoğun günlerde uçacağını ve kamera çekimi yapacağını söylediği öğrenildi.

İşte 'TBMM Güvenlik Planı'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Yasama Yılı öncesinde İsmail Kahraman başkanlığında yapılan toplantıda, “2017 yılı TBMM Güvenlik Planı” nı kabul etti. AKP oylarıyla kabul edilen planı, Başkanlık Divanı’na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verildi. Soylu’nun açıkladığı planda TBMM’ye “Külliye” tanımı yapıldı.

Buna göre;

-Külliye ’ye, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlık yapmış olanlar, siyasi partilerin milletvekili olmayan genel başkanları, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve aileleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Bakan yardımcıları, müsteşar, müsteşar yardımcıları ve MGK Genel Sekreteri girebilecek,

- Milletvekillerine tanımlanan araçla veya şoförle geldiklerinde herhangi bir güvenlik kontrolü olmadan meclise girebilecekler,

- Milletvekili kendi aracındayken veya başka bir araç içindeyken eşi ve çocukları hariç, diğer misafirler güvenlik kontrolünden geçilecek,

Elektronik çipli kart sistemi

- Meclisin içerisindeki kartlar yenilenecek. Elektronik çipli kart sistemine geçilecek. Kullanılan kartlar şifrelenip kopyalanamaz hale getirilecek. Meclisin ana giriş kapılarına ETD Bomba İz direktörü cihazı konumlandırılacak,

- Tüm girişlerde araçların alt taraması yapılacak, daha sonra ikinci road blocker sistemi kurulacak,



- Meclise ziyaretçi araçları alınmayacak,



- Meclisin büst duvarları girişinde park yasağı uygulaması başlatılıyor,

Drone alımı yapılacak

- Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) kapasitesinde drone alımı yapılacak,



- Polis noktalarına zırhlı kulübeler yerleştirilecek,

- Yaka kartı olmayanların meclis içeresinde dolaşmasına izin verilmeyecek.