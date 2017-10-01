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Politika

İçişleri Bakanı Soylu’dan IKBY’ye: Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, ondan sonra atar

"Onlar bir hamle yapıyorlar, biz bir hamle yapıyoruz"

01 Ekim 2017 14:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu IKBY'ye yönelik, "Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, ondan sonra atar" dedi.

Soylu, AKP Çarşıbaşı İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yılda toparlandığını ve darbenin bütün travmalarını geride bıraktığını dile getirerek, "Bütün bunlarla birlikte de gelecek hedefleriyle buluşan ve bundan bir adım geriye adım atmayan, tam tersi ileri adım atan bir millet düşünün. Darbeye 16 Nisan referandumuyla 'Ey bu malın sahibi sen değilsin, bu malın sahibi şehit kanlarıyla bu ülkenin topraklarını sulayan bu aziz millettir' diye cevap verdiler" dedi.

"Kimse Türkiye ile oyunoynmasın"

IKBY Başkanı Mesud Barzani üzerinden Türkiye'ye engel teşkil etme girişimlerinin mevcut olduğunu savunan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Onlar bir hamle yapıyorlar, biz bir hamle yapıyoruz. Şimdi de etrafımızdaki coğrafyada bir hamle yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi tanımıyorlar, Türkiye'nin gücünü, kuvvetini, kudretini bilmiyorlar. Baktılar ki '15 Temmuz'u yediremedik, baktılar ki 17-25 Aralık darbesini yediremedik, baktılar ki dolarlarla avrolarla uğraştılar bunları yediremedik acaba şimdi Barzani üzerinden Türkiye'ye bir engel teşkil edebilecek bir hale getirebilir miyiz?' diye bir düşüncenin içerisindeler. Bakın, Türkiye hepinizi bir çuvala koyar, o çuvalın da başını bağlar, ondan sonra atacağı yere atar. Kimse Türkiye ile oyun oynamasın. Biz ne zaman sakin durup karar vereceğimizi, ne zaman celalleneceğimizi, ne zaman da tekmemizin pek olacağına kendimiz karar verir, kendimiz hesap ederiz. Bu konuda bu devlet ve bu millet her zaman gereğini yerine getirmiştir. Kimseye bu topraklar ve bu coğrafya üzerinde oyun oynattırmayız hiç endişeniz olmasın. Bütün bunlar yarın öbür gün baktığınızda Türkiye'nin bu aklıyla çözebildiği meseleler olarak çok rahat bir şekilde görülecektir."

 

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