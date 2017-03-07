İçişleri Bakanı Soylu’dan “Hayır” diyen kalabalığa: “Hayır” demeyin canım…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum çalışmaları için gittiği Trabzon'da halka seslendi. Soylu, yaptığı konuşma sırasında “AK Parti yüzde 34 ile başladı, 51’e çıktı. Şiddetle mi çıktı?” diye sordu. Kalabalığın, “Hayır” diye bağırması üzerine gülümseyen Bakan Soylu'nun, "Hayır demeyin canım. Olmaz öyle şey deyin" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu Referandum İstişare Toplantısı’na katıldı.

Bakan Soylu daha sonra partisinin otobüsüyle şehir turu attı, esnaf ve vatandaşları selamladı, ardından da Atatürk Alanı’nda vatandaşlara seslendi.

"Hayır demeyin canım"

Konuşmasında siyasetin kutuplaştırıldığı iddialarına tepki gösteren Bakan Soylu, “AK Parti yüzde 34 ile başladı, 51’e çıktı. Şiddetle mi çıktı?” diye sordu. Kalabalığın, 'Hayır' diye bağırması üzerine gülümseyen Bakan Soylu'nun, "Hayır demeyin canım. Olmaz öyle şey deyin" demesi gülüşmelere neden oldu.

Kılıçdaroğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Bakan Soylu şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu’nun dünkü açıklamalarını dinlediğiniz değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne dünyadan, ne Türkiye’den, ne Anayasa’dan, ne de milletten haberi var. Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ni de, bir siyasi partiyi de tarihi bir yanlışa doğru götürüyor. Bir taraftan FETÖ’nün desteğini almaya çalışıyor, bir taraftan da dönüp PKK ile kol kola giriyor.

"Yaptıkları son derece yanlıştır. Terörün evine güç devşirmeye çalışanlara bununun hesabını bu millet soracaktır. Bugün bunun bedelini biz çok ödedik. Tam yumruk gibi olmamız, teröre karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Tam diz çökertmeye başladığımız bir dönem içerisinde kulaklarına üfledikleriyle beraber Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi başka bir maceraya sürüklemek istiyor. Buna müsaade etmesin CHP’liler. Buna asla izin vermesinler.

"Benim hemşerilerim bunu en iyi şekilde anlar. Ey Kılıçdaroğlu, sen FETÖ ve PKK ile kol kola girmişssin, Türkiye’ye akıl veriyorsun. İlk önce dön aynaya bak da kendine akıl ver, kendine.”