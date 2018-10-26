İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Çelebi'ye: Şerefsiz FETÖ'cüler gibi davranıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de jandarmanın durumunu anlatan eski teğmen ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi 'FETÖ'cüler gibi davranmakla' suçladı.

CHP İzmir Milletvekili, Ergenekon davasında yıllarını hapiste geçiren Mehmet Ali Çelebi, dün TBMM'de "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapılması" önergesi hakkında bir konuşma yaptı. Çelebi konuşmasında, istenen değişiklikle ilgili düşüncelerini aktardı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geldiği durumu anlattı.

"Cuma namazını hangi tarikat kıldıracak diye kavgalar çıkıyor"

Çelebi, TSK’nin geldiği durumu anlatırkan “Kendinize yakın bulduğunuz tarikatlar orduda cirit atmaya başlıyor. Sonra da cuma namazını hangi cemaatin imamı kıldıracak diye Harbiye'de kavgalar çıkıyor. Siz bu ülkeye yeni 15 Temmuz'lar mı yaşatmaya çalışıyorsunuz, bundan derhal vazgeçin” dedi.

"Evraklar tekkesiz imzalanmıyor"

Konuşmasında Jandarma’ya da değinen Çelebi, şunları söyledi:

“Jandarmanın durumunu anlatıyorum. Jandarma Genel Komutanı bir ilimizi denetlemeye gidiyor. İl Jandarma Komutanı onu karşılamıyor, 40 dakika sonra geliyor. 'Neredesin' diyorlar, 'Vakit namazında olduğum için karşılamaya katılamadım' diyor. Ordunun şu anki durumu bu.

Bazı makamlarda evraklar takkesiz imzalanmıyor. Jandarma karargahında mescide gitmeyen astsubayların çeşitli bahanelerle sürgün tayinler yaşadığını biliyoruz.

Albay Aziz Yılmaz, Güven Şaban ve Nurettin Alkan, bu Jandarma subayları 15 Temmuz'da ölümüne savaştılar, darbe girişimini önlediler. 40'a yakın İl Jandarma Komutanı'nı arayıp darbeye katılmamalarını sağladılar. Jandarma bu işin içinde olsaydı, hiçbir şey yapılamazdı.

Bunlar en erken darbe girişimiyle mücadele eden insanlar. Albay Aziz Yılmaz, Güven Şaban ve Nurettin Alkan'a aferin bile denmedi bununla ilgili. Aziz Yılmaz'a ödül yerine ceza verildi. Güven Şaban ve Aziz Yılmaz'ın zorla emekliye sevk edilmesi sağlandı. Hem de 12 yıl çalışma hakları varken. Hani FETÖ'yle mücadele ediliyordu. Yoksa FETÖ'yle mücadele edenlerle mi mücadele ediliyor. Bunu açıklamanız lazım.

15 Temmuz sonra adaletsizlik uygulamaları yine FETÖ'nün ekmeğine yağ çalar.”

Soylu hedef gösterdi

Çelebi’nin bu sözlerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Soylu, şunları kaydetti:

“Kahraman Jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir.

Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude, benzer görevleri yapıp Milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır.”