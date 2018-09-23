İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU YENİKAPI'DA DÜZENLENEN TRABZON GÜNLERİ'NE KATILDI

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda düzenlenen Trabzon Günleri\'ne katıldı. Stantları tek tek gezen Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti.

Yenikapı Etkinlik Alanı\'nda \"Trabzon Günleri\' adı altında Trabzon şehrinin tanıtımını amaçlayan bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlik kapsamında alanda Trabzon\'un yöresel ürünlerinin , doğal güzelliklerinin ve kültürel özelliklerinin tanıtımı yapılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'da bu akşam etkinlik alanına gelerek, stantları ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Soylu\'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu\'nun standları gezmesi

-Soylu ile fotoğraf çekilenler

-Detaylar

