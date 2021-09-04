İçişleri Bakanı Soylu’ya Mihraç Miroğlu sorusu: zırhlı araç çarptığı iddiası doğru mudur, olayla ilgili herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şırnak’ın idil ilçesinde zırhlı araç çarpması sonucu hayatını kaybeden Mihraç Miroğlu’nu meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Gergerlioğlu, Soylu’nun, “7 yaşındaki bir çocuğa zırhlı araç çarptığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa olay hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Aracı kullanan polis memuru hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Polis memuru halan görevde midir?” sorularını yanıtlamasını istedi.

Gergerlioğlu’nun soru önergesi şöyle:

7 yaşındaki bir çocuğa zırhlı araç çarptığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa olay hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? Aracı kullanan polis memuru hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Polis memuru halan görevde midir?

Emniyet güçlerine ait olan zırhlı araçlar için yerleşim yerleri haricinde herhangi bir güzergâh belirlenmiş midir? Belirlenmişse mahalle aralarında, çocukların oyun bölgelerinde zırhlı araç bulunmasının dayanağı nedir ve izahı var mıdır?

Zırhlı araç kullanan memurlar için araç kullanımı ve kurallara riayet etmek üzerine yürütülen çalışmalar var mıdır? Bu aracı kullanan sürücünün süratli olduğu iddiaları doğru mudur?

Zırhlı araç ile yaşanan ölümlerin neredeyse tamamının Kürtlerin yoğunlukta yaşadıkları il ve ilçelerde yaşanması rastlantı mıdır?

Bu tarz zırhlı araç çarpması sebebiyle yaşanan ölümlerde bundan önceki ölümlerdeki cezasızlıkların zırhlı araç kullanan polisleri cesaretlendirdiği iddiası doğru mudur?

Son 10 yılda zırhlı araçla ölüme sebebiyet veren kaç kolluk gücü halen görevlerine devam etmektedir?

Son 10 yılda zırhlı araç çarpması sonucu kaç insan hayatını kaybetmiştir? Bu çarpmamaların illere göre dağılımı nedir?