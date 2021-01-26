İçişleri Bakanı Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız, tedaviye ikna edilmeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin grup toplantısında, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözlerini hatırlatarak, "Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlâksızlığın militanısınız" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, İçişleri Bakanlığı'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu CHP'li Şimşek'in 'vali militan, yargıçlar militan' ifadelerini hatırlatarak, "Dünya kadar militan var. Tekirdağ'da çocukların karnesini dağıtan kim? Ak parti İl Başkanı .Veren kim? MEB Müdürü. Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, hepiniz dava açın diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlâksızlığın militanısınız" dedi.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu: Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlâksızlığın militanısınız

Twitter'dan açıklama yapan Soylu, "tarihin en başarısız bürokratı" dediği CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız" ifadesini kullandı.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

"PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclisi üyeleri militan değil. Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil. Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan.

Kılıçdaroğlu'nun derdi belli... 'Militana dokunma'. Dokunacağız.

Bu tek parti döneminin sabıkaları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de militan denilerek hareket edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik.

Tarihin en başarısız bürokratı olan Kemal Kılıçdaroğlu, genelge diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir."