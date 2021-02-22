İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'ye geçmek ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye yönelik bir hareketlilik söz konusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırda hareketlilik olduğunu belirterek "Türkiye'ye geçmek ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye yönelik bir hareketlilik söz konusu" açıklamasını yaptı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'a konuşan Bakan Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti, sınırlarının dışında, terör örgütünün harekât kabiliyetini daraltmazsa, içeride çok büyük sıkıntılar ve dertler yaşar. Bugün güçlüyüz... Ayaklarımızın üzerinde duruyoruz... İçeride ve dışarıda bu mücadeleyi yapıyoruz. Allah korusun, Türkiye herhangi bir sebeple zafiyete düşerse, terör örgütlerinin hedefi haline gelir ve bunun maliyeti daha ağır olur." dedi.

Bakan Soylu şunları kaydetti:

"Türkiye'ye geçmek ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmeye yönelik bir hareketlilik söz konusu. Bizim iki türlü sorumluluğumuz var... Birincisi orada can güvenliklerini sağlamak için önlem alıyoruz. İkincisi... Böyle bir hareketlilikten sonra oluşacak büyük göç dalgasının önlemini almamız şart. Hem insani, hem de devlet olarak sorumluyuz.

Bunlar bizim komşularımız... Tarih birliğimiz, ortak yaşanmışlıklarımız, geçmişimiz var. Siz de gittiniz, gördünüz, fukaralık, yoksulluk var... Avrupa'nın kaderine terk ettiği insanlık söz konusu.Durumlarını bizzat gördüğünüz bu insanların yaşamlarını güven altına almak, komşu olarak bizim sorumluluğumuz"