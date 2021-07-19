İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, "Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

Niğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara çok sayıda sığınmacı yakalanmış, görüntüler eleştirilmişti.