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İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir

19 Temmuz 2021 18:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir" açıklamasını yaptı. 

Bakan Soylu, "Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. 

Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

Niğde'de otoyol üzerinde duran TIR'dan inip, yerleşim yerlerine dağılmak isterken kameralara çok sayıda sığınmacı yakalanmış, görüntüler eleştirilmişti.

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