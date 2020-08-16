İçişleri Bakanı Soylu: Tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm acil durum numaralarının diğer ülkelerinde olduğu gibi tek bir numaraya çevrileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valiliği önündeki toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde büyük ve tarihi değişimlere, dönüşümlere imza attığını vurgulayan Soylu, "Bütün dünya durağanlaşmış, ne yapacağını bilemez, yönünü şaşırmış hale gelmiş ve kendi vaaz ettiği değerlerinden uzaklaşmış olsa da Türkiye, liderliğinizde 21. yüzyılı bir fırsat yüzyılı olarak değerlendirmektedir" dedi.

Soylu, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı olarak, terörle mücadeleden asayişe, nüfus hizmetlerinden göç yönetimine, AFAD acil durumlar yönetiminden şehirlerin güvenliğine, uyuşturucudan trafiğe kadar birçok süreçte Erdoğan'ın oluşturduğu iklime ayak uydurmaya çalıştıklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normal gündelik hayatında devletine işi düşen vatandaşımıza hizmetkar olma ve onu koşulsuz memnun etme anlayışı, bürokrasi ile vatandaşımızı karşı karşıya bırakmama anlayışı ve inancımızın bize öğrettiği, 'Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.', 'Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.' düsturuyla hareket etmekteyiz. Bugün açılışını yapacağımız tesislerden 112 Acil Çağrı merkezleri, sizin sürekli talimatınızı verdiğiniz, hem kendi ürettiğimiz yazılım altyapısıyla hem donanım açısından dünyaya örnektir. Birçok uluslararası ödül almıştır. AFAD, Emniyet Müdürlüğümüz, Jandarma Komutanlığımız, hükûmet konaklarımız ve hakikaten yaptığımız her mesele, milli ve geleneksel ruhumuza yönelik olarak tasarlanmaktadır."

"112 yazılımımız, alanında dünyada birçok ödülün sahibi oldu"

Bakan Soylu, 112 yazılımının, alanında dünyada birçok ödülün sahibi olduğuna dikkati çekerek, özellikle salgın döneminde 112 altyapısının ürettiği diğer yardımcı yazılımlarla, seyahat izin belgesinden 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek organizasyonuyla giderilmesine kadar pek çok noktada 24 saat hizmet verildiğini kaydetti.

Bölgede çay toplamaya gelen vatandaşların da izin belgelerini e-devlet üzerinden aldığını söyleyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, talimat verdiniz, Rizeli hemşehrileriniz buraya çay toplamaya geldi. Kaymakamlığa gitmediler, Valiliğe gitmediler, sadece e-devlet üzerinden 112'nin oluşturduğu yazılımla, kendilerine getirilen kısıtlarla birlikte izinlerini aldılar ve yolda herhangi bir sorgulamayla da karşı karşıya kalmadan Rize'ye, Trabzon'a ve çay bölgelerine, Artvin'e kadar geldiler. Ve bu netice sistemin titizlikle hazırlandığının göstergesidir.

Hedefimiz, önümüzdeki haziranda 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye gibi tüm acil durum numaralarının aynen dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduğu gibi tek bir numarayla çevrilmesiyle ulaşmaktır 112'ye. Yani vatandaşımız Türkiye'nin her yerinden 112'yi arayacak ve diğer numaralarla birlikte 'Acaba hangisi hangi numaraydı?' kafasını karıştırmadan bir noktaya ulaşacak. Bu noktada dünyanın birçok ülkesinden de ileride olduğumuzu, hedefimizin de etrafımızdaki coğrafyaya bunu ihraç etmek olduğunu bir kez daha huzurlarınızda arz ediyorum."