İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosu'na asanları şiddetle kınıyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 238. gününde hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına tepki gösterirken, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun" dedi.

Soylu, dün hayatını kaybeden Timtik'in fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılarak düzenlenen eyleme ilişkin, "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık" dedi.

TIKLAYIN - İstanbul Barosu: Ebru Timtik'in ölümü bu ülkenin yargı tarihine bir utanç olarak yazılacaktır

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"13 Temmuz'da başlayıp şu an 7 ayrı bölgede 8 bin 400 personelle devam eden Yıldırım operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 56 mağara ve sığınak imha edilmiş, sadece bu operasyon kapsamında 21 milyon kök kenevir ele geçirilmiştir.

"(Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi) Burada eğitim almış, uluslararası 5 öğrenci arkadaşımız dahil 4 bin 987 kişi, sadece kolluk eğitimi almış değildir. Sadece daha iyi silah kullanma eğitimi almış değildir. Esasen, daha iyi insan olma eğitimi almıştır ve bugün burada 4 bin 987 arkadaşımızı, işte bu eğitimden mezun ederek insanlığın ve milletimizin hizmetine sunuyoruz. Çünkü bu aziz millet, insanlığa hep güzel şeyler sunmuştur

"Göç yönetiminde, dünyanın korktuğu ve kapılarını kapattığı bir dönemde, insani bir strateji ortaya koyduk ve bugün kaçak göçle etkili şekilde mücadele ediyoruz. Geçen yıl 468 bin kaçak göçmen yakaladık. Sahil Güvenlik Komutanlığımız geçen yılın tamamında 4 bin 592 kişiyi denizlerden sağ olarak kurtardı. Bu yıl ise daha ilk 8 ayda 8 bin 524 kişiyi sağ olarak kurtardı.

"Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosunun yöneticilerine de yazıklar olsun. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık."