İçişleri Bakanı Soylu tepki göstermişti; CHP Gençlik Kolları üyesi Yıldırım'ın evine polis baskını

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sabah saatlerinde sosyal medya hesabından tepki gösterdiği CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın evinde polis araması yapıldığı öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hukukçularla birlikte Yıldırım'ın Avcılar'daki evine gittiğini açıkladı.

Bakan Soylu, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik ile ilgili attığı tweet nedeniyle CHP'li Yıldırım'a bugün sabah saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından "Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın" şeklinde yanıt vermişti.

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Soylu'nun yaptığı paylaşımın hemen ardından bugün akşam saatlerinde CHP Gençlik Kolları Üyesi Mutlu Yıldırım'ın evine gelen polisler şu an evde arama yapıyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li hukukçularla birlikte gençlik kolları üyesi Yıldırım'ın evine gittiklerini söyledi.

Kaftancıoğlu, "Bu ülkenin İçişleri Bakanının sabah hedef gösterdiği Avcılar gençlik kolları üyemizin evini an itibariyle polis bastı ve arama yapıyor. Hukukçularımızla birlikte üyemizin evine gidiyoruz" dedi.