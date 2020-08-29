İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP'li Yıldırım'a Ebru Timtik tepkisi: 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın; yazık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım'ın, 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan ve adil yargılanma hakkı talebiyle başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili, "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın" dedi.

Soylu şu mesajı yazdı:

"Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!"