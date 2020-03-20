İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili iddiaları yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edileceği söylentileriyle ilgili olarak, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." dedi.

Bakan Soylu, bir gazetecinin "Sosyal medya üzerinden çeşitli paylaşımlar yapılıyor, sokağa çıkma yasağı da konuşuluyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Milletimize bir çağrım var; sosyal medya denilen mecra bizim çok fazla takibini yapmakta zorlandığımız bir mecradır.



Sebebi de yurt içi ve yurt dışından da sosyal medya mecrasına girebilmek mümkündür. Bu haberi FETÖ'cüler ismi belli olmayan hesaplarla birlikte sürekli bir dezenformasyon ortaya koyuyor. Sokağa çıkma yasağı da diğer meseleler de böyle." diye konuştu.

Soylu, karantina altından kaçmak isteyenlere yönelik tedbirler olup olmadığının sorulmasına karşılık, "Tüm kolluk kuvvetlerimiz bu konuda görevlidirler." dedi.