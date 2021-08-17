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İçişleri Bakanı Soylu: Siyaset sorumluluğu alanlar Batı’nın elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli, bu hatırlatmanın bir nedeni var

"Devlet, sadece afet bölgelerinde değil tüm vazifesiyle görevinin başında"

17 Ağustos 2021 13:05

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük nefret suçu ırkçılık yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli Bu hatırlatmanın bir nedeni var" paylaşımını yaptı. 

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sel bölgesinden bir hatırlatma Devlet, sadece afet bölgelerinde değil tüm vazifesiyle görevinin başında. Siyaset sorumluluğu alanlar; bölücülük nefret suçu ırkçılık yabancı düşmanlığı üzerinden batının elemanlığını yaparak fitne tohumu ekmemeli Bu hatırlatmanın bir nedeni var" ifadesini kullandı. 

İçişleri BakanıSüleyman Soyludevlethatıraltmasiyaset
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