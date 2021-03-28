İçişleri Bakanı Soylu, sivillere yönelik saldırıda kullanılmak üzere çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez’de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Suriye'nin Azez kentinde sivillere yönelik saldırılarda kullanacağı çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe! Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf., 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi”