İçişleri Bakanı Soylu: Polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar, amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün polislik mesleğine başlayan birinin 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacağını söyledi. Soylu, “Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır” diye konuştu.

Poliste Psikolojik Sağlamlık Semineri programında açıklamalarda bulunan Soylu, darbe girişimini hatırlatarak personel yetersizliği nedeniyle polislerin bir süre 12-12 çalıştığını belirtti. Soylu, "Özellikle arkadaşlar hatırlayacaklardır. Bulduğumuz, vatanını devletini milletini seven; hain FETÖ'ye karşı mücadele içinde olmuş arkadaşlarımız hangi birimde olurlarsa olsunlar tercih ortaya konularak özellikle terör gibi önemli birimlere nakledildiler. Böyle diğer birimlerde boşluklarımız söz konusu oldu. Bunu da vatandaşlarımıza hissettirmemeye çalıştık.12 saat mesai, 12 saat dinlenme, tekrar 12 saat çalışarak neredeyse iki buçuk üç yıl nefes almadan bu teşkilat, 15 Temmuz'dan sonra hepimizin arzu ettiği bir raya girebilmesini temin edebilmek için büyük çaba sarf ettiler" dedi.

Soylu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Şimdi bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar. Bizim amacımız bunu 500 bin liraya çıkartmaktır. Şu anda 4 yıldır polis sandığımızın yönetiminde, arkadaşlarımızın gayretiyle karlılık, verimlilik ortaya koyarak hakikaten öz varlığımızı iki katından fazlaya çıkardık. Yani tam bir verimlilik yönetimi gerçekleştirdik. Kimse kusura bakmasın, isterseniz yarıştıralım.

Bunun anlamı ne? Bütün polislere çağrımdır. Bizati polis sandığının bir ferdi olarak çalışıyorum. Bu konuda bakanlığımızın neredeyse bütün bu konulardaki etkinliklerinde polis sandığı yapar. Ve çok profesyonel oldular ve devam edecekler.

Geçen yıl 5 bin polis ve ailesini tatile gönderdik. Ve bu projeyi de devam ettireceğiz. Hem mesleğinde amirleri tarafından bunun takdir edilmesi lazım diyen arkadaşlarımız hem de çeşitli vesilelerle ödüllendirilmesi gereken arkadaşlarımız. Buna da devam edeceğiz. Her hafta en az iki saat, toplanılan bir yerde arkadaşlarımıza tecrübelerimizi aktarmamız lazım.

Bizim teşkilatımızda sadece bugün yok yarın da var. Eğer bu zincirler arası disiplin, ahlak, sadakat ilişkisini iyi kurmazsak bizden sonraki göreve geleceklere iyi bir miras bakmamış olurum.”