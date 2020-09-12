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İçişleri Bakanı Soylu: Polatlı'da toz fırtınasından etkilenen işçilere 170 çadır sevk ediliyor

12 Eylül 2020 22:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD tarafından 170 çadır ve tüm ihtiyaçların sevk edildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan toz fırtınasından etkilenen tarım işçilerine yönelik yaptığı açıklamada, "Polatlı'da toz fırtınası sonrasında etkilenen mevsimlik tarım işçilerinin barınmalarına yönelik AFAD'tan 170 çadır ve tüm ihtiyaçlar sevk ediliyor. Bakan yardımcımız Muhterem İnce'de inceleme ve tedbirler için Polatlı'da. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Mevsimlik işçilerin çadırları uçtu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen kum fırtınasında etkilenen ve çadırları uçan mevsimlik tarım işçileri yardım istemişti.

Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bölgede çadır yıkılan bir tarım işçisi, "Çoluk çocuk perişanız. Nerede yatacağız, ne yapacağız? Birisi bize elini uzatsın, yardım etsin" diyerek çağrıda bulunmuştu.

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