İçişleri Bakanı Soylu: Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada, "ABD, bütçesinden 850 milyon dolar PYD’ye yardım yapma kararı" alındığını belirterek "Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi?" dedi. Bakan Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "minnet, şükranlarını arz" etti.

İçişleri Bakanı Soylu, bir dizi temasta bulunmak üzere gittiği Afyonkarahisar'da, toplantıdan önce kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

Türkiye'nin terörle mücadeleye karşı verdiği etkin mücadeleden ve başarısında bahseden Bakan Soylu, “Hiç merak etmeyin bugün ülkemizin her tarafında nasıl huzur varsa aynı şekilde ülkemizin Doğu ve Güneydoğusu'nda da huzur var” diye konuştu.

“Topu bir araya gelsin onları bitireceğiz”

"ABD, bütçesinden 850 milyon dolar PYD'ye yardım yapma kararı alıyor" diyen Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

“Şimdi çocuklar orada okuyor; kimisi hayvancılık yapıyor, kimisi tekstil, madende. Bunların hepsi istikrarsız bir Türkiye'nin oluşabilmesi için etkisiz hale getirilmeye çalışan, milletin moralinin bozulmaya çalışıldığı, bizi birbirimizden ayırmaya çalışan, 'Acaba Türkiye'nin gücünü nasıl azaltırız' diye gayret gösterenlerin hikayesiydi. 850 milyon dolar Amerika bütçesinden belediyeye yardım yapma kararı alıyor. Oyunun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz değil mi? Orada onlara yardım ediyorlar; gıda, silah, mühimmat, teçhizat, eğitim yardımı hepsini orada o ülkeler gerçekleştiriyorlar. Topu bir araya gelse şu milleti tanımıyorlar, onları bitireceğiz. 2023, 2053 ve 2071'e güçlü bir şekilde gideceğiz inşallah. Buna hazır mıyız? Sesinizi herkes duysun, Türkiye'ye tuzak kuranlar duysun, Türkiye'ye çelme takmaya çalışanlar duysun. Hiç merak etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 'Cumhur İttifakı' ile Sayın Devlet Bahçeli'ye, MHP Genel Başkanı'na minnet, şükranlarımızı arz ediyorum."