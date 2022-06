İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu yine saçmalamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'ndan randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor" dedi. Soylu, sözlerinin devamında, "O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, kuruluş yıl dönümünü nedeniyle b heyetini kabul etti. Bakan Soylu, göçün, 21'inci yüzyılın ciddi küresel sorunlarından olduğunu ve 2021 yılı verilerine göre dünyada 84 milyon insanın zorla yerinden edildiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere ulaşan mülteci sayısının 3,5 milyon olduğunu kaydeden Soylu, Ukrayna içinde yer değiştiren insan sayısının ise 6,5 milyon olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, göçün, 21'inci yüzyılda hem hızlı hem kitlesel hem de artarak devam ettiğini vurgulayarak, "Bunu görmezden gelmek, Batılıların Suriye göçünde yaptığı gibi bunu bir sınır meselesi olarak görmek, hem insani değil hem de sosyolojinin, bilimin, gerçekleriyle tutarlı değil. Biz Türkiye olarak meseleye Anadolu'nun yüzyıllara dayanan göç tecrübesiyle bilimsel değerlendirmelerle ve en önemlisi medeniyetimizin yüksek vicdani ve merhametiyle baktık. Israrla 'göçü yönetmek' tabirini kullandık" dedi.

"5,5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyoruz"

Göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Bakan Soylu, "Halihazırda ülkemizde 3,7 milyon geçici koruma altında Suriyeli var. Yaklaşık 1,4 milyon da çeşitli ülkelerden ikamet izniyle kalan insan var. 318 bin kişi de uluslararası koruma kapsamında bulunuyor. Dolayısıyla yaklaşık 5,5 milyon yabancıya ev sahipliği yapıyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, 2016'dan bu zamana kadar 2,5 milyon kişinin Türkiye'ye girişinin engellendiğini belirterek, "Aynı periyotta yani 2016'dan beri ülke içinde yakalanan düzensiz göçmenlerin sayısı da 1,4 milyondur. Yani bu ülkenin kolluk birimleri ülkeye girmek üzereyken ve ülke içinde yaklaşık 4 milyon kaçak göçmene müdahale etmiştir" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun ömrü saçmalamakla devam ediyor"

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'na gideceğini açıklamasına ilişkin şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye her yaptığının bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyoruz ama ona da tabii kara çalma, iftira atma her zamanki karakterleridir"

