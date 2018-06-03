İçişleri Bakanı Soylu: Kandil'e az kaldı, merak etmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılara tepki gösterdi.

“Erbakan'ın partisinin başındakiler büyük bir sorumsuzluk ortaya koyuyorlar. Kampanya başlatmışlar. Başlattıkları kampanya şu, 'Selahattin Demirtaş içeriden çıksın.' Niye çıksın arkadaş? Akşener de çıkarmak istiyor, İnce de çıkarmak istiyor, CHP de çıkarmak istiyor” ifadelerini kullanan Soylu, "6-7 Ekim olaylarında 53 insanımızı katledenleri dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz niye terörle mücadele ettik, niye evlatlarımız şehit oldu? Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız" dedi.

Bakan Soylu, Ulu Cami'de kıldığı öğle namazının ardından, partisinin Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

“Tunceli'de 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini” söyleyen Soylu, "İradenizle bu ülkeyi 3 bin dolardan 11 bin dolara getirdiniz. İradenizle el açan bir ülke değil milli gelirine oranla dünyanın mazlum ülkelerine yardımcı olan birinci ülke haline getirdiniz. Oyunuzla bu milletin ortaya koymuş olduğu kararlılıkla beraber bu ülke terörle, PKK'yla, FETÖ örgütüyle, DEAŞ'la mücadele eden, geri adım atmayan, bir taraftan DHKP/C denilen illetle mücadelesinden geri adım atmayan bir ülke haline getirdiniz. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirseler de Türkiye'yi sadece 2017 yılında yüzde 7,4 büyüten, inşallah bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5 büyütecek, bir taraftan 15 Temmuz gecesine rağmen 2017'de 33 milyon turistin Türkiye'ye geldiği ve yine iradenizle bir taraftan şehir hastanelerini yapan, bir taraftan 81 ilde üniversiteleri yapan bir taraftan Osmangazi Köprüsü’nü yapan yine iradeniz, dünyanın en büyük havalimanını çatlasalar da, tezgah kursalar da yapan bir Türkiye var." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizi ürkütmeye çalıştılar. Bu ülkede 1960'da bir darbe yaptılar, Başbakan astılar, korkmadınız. Bu ülkede 71'de muhtıra verdiler, 80'de bir annenin iki evladını, sağcı solcu diye birbirine pusu kurdurttular, darbe yaptılar. 'Sizin seçtiklerinize ve sevdiklerinize bu ülkeyi yönettirmeyiz, istersek sizi kaosa döndürürüz' dediler ama siz korkmadınız, iradenizi sandıkta ortaya koydunuz. Bu ülkede 28 Şubat'ta bu ülkenin değerleriyle, insanlarımızın kıyafetleriyle, yarınlarıyla alay edildi. Bin yıl bizi geriye döndürmek istediler. Dinimize, değerlerimize kabahat buldular. Gazete manşetleriyle bize parmak salladılar. Okyanus ötesinden bize parmak salladılar, yılmadınız. 2002'de yine durmadılar. Bir taraftan 27 Nisan bir taraftan AK Parti'yi kapatma davası bir taraftan Gezi olayları bir taraftan 17-25 Aralık bir taraftan 6-7 Ekim olayları... Güneydoğu'yu kan gölüne çevirmeye çalıştılar. Bir taraftan hepinizin bildiği o hain FETÖ örgütünün hain darbe girişimi. Her birisi bir şeye bağlıydı o da şu; Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini, zenginliğini durdurabilmek. Hepsi buna bağlıydı ama beceremediler. 2002'de, 2004'te, 2007'de, 2009'da, 2011'de, 2015'te, 2016'da, 2017'de bunların hepsini yendiniz. Millet şiddetle yenmedi, millet reyle yendi oyla yendi ve demokrasiyle yendi."

"İşleri güçleri bitmiş Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak için bakın. En çok içimi acıtan da rahmetli Erbakan'ın partisinin başındakiler büyük bir sorumsuzluk ortaya koyuyorlar. Kampanya başlatmışlar. Başlattıkları kampanya şu, 'Selahattin Demirtaş içeriden çıksın.' Niye çıksın arkadaş? Bu ülkede hatırlarsınız ikindi namazından sonra Güneydoğu'da sokağa çıkılmazdı. Akşener de çıkarmak istiyor, İnce de çıkarmak istiyor, CHP de çıkarmak istiyor. 6-7 Ekim olaylarında 53 insanımızı katledenleri dışarı çıkarmak istiyorlar. Biz niye terörle mücadele ettik, niye evlatlarımız şehit oldu? Şu anda Kuzey Irak'ta 26-27 kilometre ilerilerde bizim evlatlarımız var, Kandil'e az kaldı. Eskiden 'Kandil'e şöyle, böyle gideceğiz' derken. Şimdi 'Kandil'e az kaldı, merak etmeyin' diyoruz. Orada bir hain yapıyı bırakmayacağız."

Konuşmasının ardından seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştiren Soylu, vatandaşlara gül ve karanfil dağıttı. Soylu, vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak verdi.

Açılışa Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, AKP İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda partili katıldı.