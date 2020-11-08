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İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul depremi beka sorunu yaratır

"Depremle mücadele romantik bir iş değil"

08 Kasım 2020 09:21

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını 2 şey tehdit eder: Biri büyük bir savaş, diğeri 7.5 büyüklüğünde depremdir” dediğini aktardı.

Yılmaz, “Hastanede süren Covid tedavisini tamamlayıp 5 Kasım günü evine dönen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mesaisine sanırım bana açtığı telefonla başladı… 114 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan İzmir depreminde sergilenen 'yönetişim' kargaşasına yönelttiğim eleştirileri hak etmediklerini söylüyor.” İfadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Rızabey Apartmanı'nın enkazına tırmanıp, göçük altında geçirdiği her saniyesi kıymetli Buse'yi meşgul eden telefon görüşmesi yapmasını hatırlatınca, “2.5 yıldır emek veriyoruz, yazık ediyorsunuz; bizi işimizle, tutumumuzla değerlendirin. İzmir'de AFAD 26 çalışma grubu kurdu. Depremle mücadele romantik bir iş değildir” diyor…

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