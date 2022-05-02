İçişleri Bakanı Soylu İran sınırında bayram namazı kıldı
02 Mayıs 2022 20:50
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geceyi dün akşam saatlerinde gittiği Şemdinli'deki üs bölgesinde geçirdi.
Bayram namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.