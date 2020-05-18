İçişleri Bakanı Soylu: İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İnşallah eylülde Cudi’de festival yapacağız" dediğini aktardı.

Soylu, “Cudi’de Hazret-i Nuh’un gemisinin olduğu Sefine diye bir alan var. Her yıl oralara gidilir, namazlar kılınır, dua edilirdi. Allah nasip ederse Sefine’ye eylülde çıkacağız. Bu yıl söz vermiştik festival yapacağız diye. Festivali yapacağız. Bir de Ağrı Dağı’na yürüyüşlerin açılması düşüncemiz var. Onun için biraz daha terörle mücadeleye asılacağız.” ifadesini kullandı.

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