İçişleri Bakanı Soylu ile CHP'li Özel arasında ölüm orucunda hayatını kaybeden Helin Bölek tartışması

Özel, ölüm orucunda yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek'e ilişkin yaptığı paylaşımında "Toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" derken, Soylu "Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" yanıtı verdi.

Özgür Özel sosyal medya hesabından “Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" diye yazdı.

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan CHP’li Özgür Özel’i etiketleyerek şunları yazdı:

“Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları.”

​İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun kendisi etiketleyerek yaptığı paylaşıma CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel şöyle cevap verdi:

“CHP'nin adını bir örgütle yan yana getirirken insan biraz utanır @suleymansoylu. Örgüt yalakası, senin gibi bir örgütten finansman elde edendir; bir örgütü kampanyasında kullanandır; bir örgüte ne istediyse verendir. Senin ve DHKP-C’nin aksine ölümü değil yaşamı kutsuyoruz!"

Ne olmuştu?

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi’ne polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleriyle açlık grevine başlamışlardı. Grubun cezaevindeki iki üyesi Barış Yüksel ve Ali Aracı da süresiz açlık grevi eylemlerini sürdürüyorlar. Ölüm orucundaki Helin Bölek 288, İbrahim Gökçek de 290'nıncı günündeydi.

11 Mart tarihinde ölüm orucu eylemini sürdüren Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in kaldığı eve polisler tarafından basılmış, her iki müzisyen baskın sonrası sonrası zorla hastaneye götürülmüştü.

Avukatları, müvekkillerinin rızasının yokluğu gözardı edilerek yapılacak bir müdahale sonucunda meydana gelebilecek her olumsuzluk karşısında, müdahaleyi gerçekleştiren doktorların ve buna zorlayan polislerin uluslararası anlamda sorumlulukları doğacağını belirten bir açıklama yapmıştı.

İkili 16 Mart'ta kaldırıldıkları Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 16 Mart 2020 günlü kararı ile taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, hak savunucuları Helin Bölek ve ölüm orucundaki diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumunu hakkında İçişleri Bakanlığı'yla görüştü. Hak savucunuları görüşmeye ilişkin, "Açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edildi" ifadelerini kullanmıştı.