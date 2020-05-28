İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbirimiz 21. yüzyılı böyle tahmin etmiyorduk

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yüzyılımızın en önemli hikayelerinden birisi olan konumuz göç. İnsanların ne yapacaklarını birbirimize sormalıyız. Su yok, eğitim, adalet yok. Binlerce kilometre çocukları ile beraber yolculuğa çıkıp göçmen kaçakçılarının yalanlarına kalan insanlar var. Hiçbirimiz 21. yüzyılı böyle tahmin etmiyorduk. Dünyanın bu umursamazlığına rağmen biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Ne geçmişimize ne komşuluğumuza sırtımızı dönmeyeceğiz." dedi.

Uluslararası Göç Film Festivali’nin lansmanında konuşan Soylu, "Covid-19 sonrası göç problemlerinde hep yeni normal dünyada ne olacak konuşuluyor. Eğitim sağlık sosyal hayat nasıl etkilenecek bütün bunlar önümüzde duruyor. Biraz da bilinmez… Biz böyle bir göç dalgası beklemiyorduk. Sadece Suriyeliler geliyor diye düşünülebilir ama diğer ülkelerden de on binlerce insan ülkemize geliyor. Dünyanın bir çok yerinde bugün hepimiz görüyoruz ki daha önceden tahmin edemediğimiz göç dalgaları var. Covid-19 bundan sonra ülkelerin kendi üretimi konusunda başka bir makasa geçecek mi? Bizim tahminimiz geçecek. Yaşlanan Avrupa kendi üretimini çözecek mi, çözemeyecek ve dışarıdan göç dalgasını kabul etmek durumunda kalacak." diye konuştu.

Soylu, "Örneğin Almanya ısrarla dışarıdan gelen göçmenleri almak istemektedir. Ekonomisinin geleceği açısından bakıyor. Ben bu değerlendirmelerin önümüzdeki süreçte çok etkili olacağını düşünüyorum Bugün sınırlarını kapatan dünyanın yarın kendi üretimini yapabilmek adına dünyadaki bu göç dalgasından istifade edebileceğini düşünüyorum." görüşünü savundu.

Soylu, "Bu basın lansmanı ama bunun hemen ardından bir açılış olacak. Açılışta da biz Kültür Bakanımızla birlikte olacağız. Kapanışı da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapacağız. Göç ile ilgimiz ne? Göçün hemen hemen birçok yöneticisi İçişleri Bakanlığı. Türkiye’de görevlendirmeler böyle yapılmış. Göç Genel Müdürlüğümüzdeki çalışanların hepsi bu kurumla doğmuşlardır. 5 yıldır görevde olan göç uzmanları göç il müdürlerimizle birlikte görevine devam eden arkadaşlarımızdır. Bu mücadelede isimsiz kahraman olarak nitelendirdiğim Sahil Güvenlik. Ege Denizi’nde binlerce kişiyi ölümden kurtardılar. Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, kültür ve Turizm Bakanlığımız bütün bakanlıklar bu meseleleri tartışan bunu hükümetle birlikte yönetmeye çalışan Göç Kurulu’nun da başkanlığını yürütüyoruz. İnşallah Kültür Bakanlığımız da bu Göç Festivalinin bir parçası birlikte çok iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Soylu konuşmasında şunları kaydetti:

Bu göç sürecinin hemen başında özellikle Avrupa ve Amerika buradaki nitelikli göçmenleri almak istediler. Biz de bunların önemli bir bölümünü vatandaş yaptık ve kabul ettik. Burada da önemli nitelikli bize katma değer sağlayacak insanları da başka ülkelerin almasını engelleyecek önemli bir kucaklama yaptığımızı düşünüyoruz. Bu festivaldeki hedef ne? Siz de biz de biliyoruz ki vahşi kapitalizm istediğini kendi lehine çevirme gücüne sahip. Bizim burada ona teslim olmadan kültür ve sanatla onu anlatabileceğimizi eğer bunu anlatabilirsek de o ülkelerin yöneticilerine hiç kimsenin esir olmadığını göstereceğiz. Bunu da Kültürle sanatla bu uluslararası göç filmi festivali ile sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyu başarılı bir şekilde yürütebileceğimize dair inancımız sürüyor. Siz de biz de biliyoruz ki vahşi kapitalizm istediğini kendi lehine çevirme gücüne sahip. Bizim burada ona teslim olmadan kültür ve sanatla onu anlatabileceğimizi eğer bunu anlatabilirsek de o ülkelerin yöneticilerine hiç kimsenin esir olmadığını göstereceğiz. Bunu da Kültürle sanatla bu uluslararası göç filmi festivali ile sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu konuyu başarılı bir şekilde yürütebileceğimize dair inancımız sürüyor.