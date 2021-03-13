İçişleri Bakanı Soylu, evini özel harekat basan CHP İlçe Başkanı'ndan helallik istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ihbar var" denilerek evi özel harekatçılar tarafından basılan, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’i arayarak, helallik istedi.

Turgut İncel, yaşananlara ilişkin olarak şunları söyledi: "Yaşanan olayın duyulması sonrasında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beni telefonla arayarak üzüntülerini dile getirdi. Benimle ve eşimle görüşerek ‘hakkınızı helal edin' dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatılacağını ve takipçisi olacağını söyledi. Çok mutlu oldum kendisine teşekkür ediyorum."

Valilik soruşturma başlattı

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada "Şüpheli U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde CHP İlçe Başkanı Turgut İncel'in ve yakınlarının evleri gece yarısı "ihbar var" denilerek özel harekat timleri tarafından basılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın üzerinden 10 gün geçtiğini anımsatarak, "Dün gece yarısı, ihbar var diyerek kapıları koçbaşıyla kırılıyor! Çocukların gözü önünde evde arama ve darp! Ev tarumar ediliyor, 'pardon' denerek gidiliyor!" diyerek tepki göstermişti.