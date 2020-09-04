İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri terörist Özden bu kez serbest bırakılamaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce de gözaltına alınıp serbest bırakılan IŞİD’in Türkiye emiri Mahmut Özden’e ilişkin, “O terörist bu kez serbest bırakılamaz” açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Soylu, "Daha önce olduğu gibi yine bir süre sonra serbest mi kalacak Mahmut Özden? Daha önce neden böyle olmuş?" sorusuna, "Bu teröristin daha önce alınıp bırakıldığı doğru Nagehan Hanım. Zaten o nedenle buna sözde Türkiye Emirliği vermişler. Biz örgütsel bağlantılarını bilip alıyoruz ancak dijital doküman ve Irak’la Suriye ile yaptığı örgütsel görüşmelerin, somut delillerin ele geçmesi gerekiyor tutulabilmesi için.Daha önce elde yeterli somut veri olmadığı için serbest bırakmak zorunda kalmıştı mahkemeler maalesef." yanıtını verdi.

Soylu, "Bakın bu kez İstanbul’da kalaşnikof ve başka delillerle yakalandılar. Çok vahim saldırı planları ele geçirdik. Ayasofya ile ilgili DEAŞ’ın saldırı planının yanı sıra İstanbul Taksim’deki LGBT derneklerine de saldırı planlıyorlarmış Nagehan Hanım. Taksim’in ortasındaki bu dernekleri hedef alacaklarmış. Bu planları yaparlarken çok geniş çaplı ve iyi düşünülmüş bir operasyon ile suçüstü yakaladık." dedi.

Soylu, "Bursa’da bir kişi iki ayrı kargo şirketi üzerinden biri Uzi marka olmak üzere 2 silah yollamaya çalışırken yakalandı. Bunların hepsini deşifre ettik. Çok titizlikle büyük bir operasyon yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde başka kritik isimlere de ulaşacağız." diye konuştu.

Soylu, "Hayır, hukuken ne yapabilirlerse yapıyorlar. Ancak elde somut bir delil olmayınca yargı ilerleyemiyor. Biz örgüt bağlantılarını kimin ne yaptığını ve ne olduğunu tespit ediyoruz ancak net kanıta ulaşmak zaman alabiliyor. İşte şimdiki operasyonun önemi dijital delillerin ve yurt dışı bağlantılarının da ele geçirilmiş olmasında" ifadesini kullandı.

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