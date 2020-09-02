İçişleri Bakanı Soylu: DEAŞ, Ayasofya’ya eylem planlıyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'in sözde emiri Mahmut Özden tutuklanmasına ilişkin, "DEAŞ, Ayasofya’ya eylem planlıyordu" açıklamasında bulundu.

Özden'in 20 Ağustos’ta yakalandığını söyleyen Soylu, "Sorgulaması gerçekleşti. Sorgulaması gerçekleştikten sonra başta itirafları da söz konusu oldu ama en önemlisi dijital materyalleri ele geçirildi" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Soylu, “İstanbul’da Ayasofya Camii’ne ve birtakım ekonomik yerlere, aynı zamanda birtakım derneklere yönelik, yani Türkiye’nin içini karıştırabilecek yerlerle ilgili DEAŞ terör örgütü uzun zamandır, neredeyse bir-bir buçuk aydır sürekli olarak kendi içinde bir hazırlık yapıyordu." dedi.

Soylu, "Emniyet İstihbarat birimlerimiz takip etti. Türkiye’deki birtakım hedefler üzerinde çalıştılar. İlk önce 18 Ağustos tarihinde İstanbul’da Hüseyin Sağır isimli kişiyi eylem hazırlığındayken Kalaşnikoflu olarak ele geçirdiler. Onun üzerinden yürünerek hem o 25’indeki kişi hem de 20 Ağustos’ta Türkiye sözde emiri yakalandı.” diye konuştu.

Soylu, “DEAŞ eğer radikal bir örgütse Ayasofya ile ilgilenmemesi gerekiyor. Bir türbeyle ilgilenebilir. Kendine ait farklı bir bakış açısı olabilir ve hep oldu. Türbelerle ilgili eylemlilik arayışları söz konusu oldu. Ama Ayasofya’yla ilgili iddia ortaya koymalarını, DEAŞ’ın arkasındaki network’ü göstermesi açısından iyi değerlendirmek gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, “Hangi istihbarat örgütleri DEAŞ üzerinde etkili olmaya devam ediyor? Bunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor” düşüncesini dile getirdi.

Soylu, IŞİD'in sözde emirinin siyasetçi ve devlet adamlarını Suriye'ye kaçırmayı planladığını belirtti.

Yazının devamı için tıklayın

TIKLAYIN | Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' tutuklandı