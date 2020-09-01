Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, IŞİD'in 'Türkiye emiri'nin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu. Soylu, Türkiye Emiri Mahmut Özden'in 10-12 kişilik gruplar oluşturarak Türkiye’de harekete geçme ve bazı siyasi kaçırma hazırlığındayken yakalandığını söyledi. Özden'in daha önce 3 kez yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda IŞİD'in Türkiye emiri Mahmut Özden'in önemli planlarla beraber yakalandığını açıkladı. Soylu, Giresun'da gazetecilere yaptığı açıklamada şu detayları anlattı:



"Bundan bir müddet önce DEAŞ’ın, Türkiye’de bir hareketliliğini hem emniyet hem de istihbarat mensuplarımız tespit etti. Ardından çalışmalar başladı ve İstanbul’da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu, kalaşnikofla birlikte ele geçirildi. Talimatı nereden, nasıl aldığı yönünde ciddi bir araştırma başladı. Netice itibariyle Türkiye’de DEAŞ’ın sözde emiri Mahmut Özden’e ulaşıldı. Evinde yapılan ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallerine ve bilgisayarına el konuldu.

"Türkiye’de eylem ortaya koyacağı görüldü"

Bilgisayarında da elde edilen süreçlerden gerek Irak, gerek Suriye’den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye’de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı, birtakım silahların ve mühimmatların gömüleceği yerler, bunlarla ilgili kimlerle irtibata geçileceği, yine birtakım grupların özellikle Türkiye’ye ekonomik anlamda zarar verebilecek gruplara eylem yapacağı, siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp, Suriye tarafına götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu net bir şekilde görüldü.

"Kafamı karıştıran başka işler var"

"Operasyon devam ediyor, onunla bağlantılı olan ve sorguları devam eden DEAŞ mensupları var. Önemli bir çalışma ortaya çıkarıldı. Zor bir sınırdayız, vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Kafamı karıştıran başka işler de var, o şu: Aslında DEAŞ’a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken sözde eylemleri de planladığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım, kimin motivasyon sağladığına bakmak gerekiyor. Bununla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor. Buna ait riski de ölçmeye ve önlem almaya çalışıyorlar"

3 kere daha gözaltına alınmış

Mahmut Özden ismi 12 Temmuz 2019’da da gündeme geldi. Polis ve MİT’in yine Adana’daki operasyonunda, Mahmut Özden 14 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. O dönem, IŞİD’in Adana emiri olduğu iddia edilen Özden ve birlikte hareket ettiği kişilerin esnafı ‘işyerlerinizde saldırırız’ diye korkutup haraca bağladıkları belirtilmişti.











