İçişleri Bakanı Soylu'dan Hatay'daki yangına ilişkin açıklama: 2 kişi gözaltında, soruşturma sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Hatay'da çıkan ve yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarla ilgili yaptığı açıklamada "2 kişi gözaltında, soruşturma sürüyor" dedi.

Yangınla ilgili açıklama yapan Soylu, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade ederken, "Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır" diye konuştu.

Soylu, şunları kaydetti:

"Yangınların terör örgütü nedeniyle ortaya çıktığı, bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda yaygın kanaat söz konusudur. Bizi bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yaklaşık 2 yıldan beri özellikle kendi elemanlarına hem örgüt mensuplarına hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları var. Buna ait hem güvenlik birimlerimiz hem tüm teşkilatlarımız gerekli önlemleri almaya çalışmaktadır.

Bu yangının kaynaklandığı nokta da neticeye ulaştırılacaktır. Dünden itibaren AFAD ve Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasarları tespit etti.

Meselenin oluşturduğu psikolojik korku var. Atacağımız adımlar ne kadar hızlı olursa bu da rahatlıkla atlatılacaktır düşüncesindeyiz. Ucuz atlattık daha büyük felaket olabilirdi.

Şu anda 2 kişi gözaltında. Soruşturmalar sürdürülüyor. Bir sonuca ulaşılırsa kamuoyuyla paylaşırız.

Paylaşım yapanlardan 4 tanesinin 2'si yurt dışında. Biri Belçika, diğeri Almanya'da. Yurtiçindeki 2 kişi de gözaltına alındı."

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