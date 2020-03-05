İçişleri Bakanı Soylu'dan Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanmasına ilişkin olarak, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da" dedi.

CNN Türk’te, gazetecilerin ifadeye çağrılmadan sabahın 4’ünde gözaltına alınmasına yönelik eleştirilerin sorulduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu, polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar. Şimdi burada Adalet Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yapıyor. Mesela adam gece 04.00’te otelde yatıyor, ya kardeşim 07.00’de al!”açıklamasını yaptı.

Odatv’de yayınlanan habere de tepki gösteren Soylu “Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya’da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya’da” dedi.

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