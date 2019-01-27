İçişleri Bakanı Soylu: Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon çerçevesinde orada güçlü iradeyle, arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, son dönemde yapılan operasyonlarda 80 uyuşturucu örgüt liderinin yakalandığı söyledi. "2018 yılının aralık ayında Erzincan'da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan 1 ton 271 kilo eroin ele geçirmiştik. Yine 2018'in son günlerinde İpsala sınır kapısında 1.5 ton esrar ele geçirmiştik” diyen Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

“Şimdi 23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon çerçevesinde orada güçlü iradeyle, arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanımızla paylaştık, bugün 27'si. 4 gündür arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan aslında işin ucuna ulaşmak istediler.

"Yurt dışına kaçarken enselendi"

En nihayetinde orada sadece onu taşıyan kişi ele geçirilmedi. Hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek, hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirilerek, teslim edildi."