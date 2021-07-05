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İçişleri Bakanı Soylu, “cumhuriyet tarihinin en büyüğü” olarak duyurmuştu; 'Bataklık' operasyonu iddianamesi kabul edildi

05 Temmuz 2021 15:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu 'Bataklık' operasyonu kapsamında, uyuşturucu baronu oldukları iddia edilen Nejat Daş ile Çetin Gönen’in de bulunduğu 73 şüpheli hakkında, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından hazırlanan iddianame Ankara 33’ncü Ağır  Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen’in, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan 360 yıldan 840 yıla kadar hapis cezası ile ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Nejat DaşÇetin Gönenbataklıkoperasyon
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