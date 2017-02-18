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İçişleri Bakanı Soylu: Çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor

"Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var, güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi..."

18 Şubat 2017 02:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var. Güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler" dedi.

Referandum güvenliğiyle ilgili İzmir’de bir toplantı düzenleyen Bakan Soylu, buradaki programın ardından AKP İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerin de hazır bulunduğu toplantıda gündeme ilişkin açıklama yapan Soylu, Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin şöyle konuştu:

"Bir üzücü haber vereceğim. Biraz önce Viranşehir'de adliye konutları önünde patlama oldu. Çok uzun zamandır memlekette patlama, çatlama olmuyor, derslerini veriyoruz. Yaklaşık 5 aydır peşinde olduğumuz bir hain var ve ülkemizde son 4-5 aydır gerçekleştirilen bir çok olayın faili. Kahraman güvenlik güçlerimiz gereken cevabı verdi ve etkisiz hale getirdiler."

Soylu, "15 civarında hafif yaralı olduğunu arkadaşlarımız iletti. 6 yaşındaki bir çocuğumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.

 

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