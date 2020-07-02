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İçişleri Bakanı Soylu: Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu

02 Temmuz 2020 13:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü'nün kurulduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, "Emniyet ve Jandarma’da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu. Araçlar hazır, yakında çalışmalara başlıyor" paylaşımını yaptı. 

Soylu daha önce, "Hem polis, hem jandarmada hayvan haklarını koruma birimleri oluşturuyoruz. Arkadaşlarımız 10 gündür buna çalışıyor. Çok yakın bir zamanda polis merkezlerimizde de bu konuda da çok önemli bir adım atacağız. Çok ihbar geliyor bana. Tüm bunları ortadan kaldırabilecek, anı anına takip edilecek emniyet ve jandarmada bir birim oluşturuyoruz" açıklamasını yapmıştı. 

 

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