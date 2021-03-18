İçişleri Bakanı Soylu: Bu sabah bir terör eylemini engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı terörist sayısı 300'ün altına inmiştir. İkna edip teslim olanlar örgüte katılanların 5 katı. Yani terör örgütünü söküyoruz. Yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik" açıklamasını yaptı.

Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Soylu, "Keza artık terör olayı olmasını beklemiyoruz. Olay sonrası değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. 2020'de 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın anısına icra edilen 'Yıldırım Operasyonları' tamamlandıktan hemen sonra 11 Ocak'ta şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan 'Eren Operasyonları' 11 ayrı bölgede devam ediyor." ifadesini kullandı.

Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm terör operasyonlarımızda yılbaşından bugüne kadar 121 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Yine yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı. Bunun sadece 2'si yurt içinden 2'si Almanya'dan. Buna rağmen 35 kişi ikna yoluyla teslim oldu. 878 kilogram patlayıcı ele geçti, bunların 42 kilogramı plastik patlayıcı. Yine yılbaşından beri 63 mayın ve EYP ile 167 el bombası ele geçirildi. Bu itibarla nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzun, en küçük bir gevşeklik göstersek ne olacağının, birilerinin benimsetmeye çalıştığı PKK/PYD'nin aslında ne olduğunun, bu verilerle bir kez daha görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca yine PKK şemsiyesi altında olan aşırı sol terör örgütlerinin de yılbaşından bugüne kadar 3 elemanı etkisiz hale getirildi, 1 eylemi de engellendi. Onlara da fırsat, onlara da aman vermiyoruz. Bu örgütler daha ziyade kiralık katil örgütleridir. Parayı veren, bunlara eylem yaptırır. Genelde de sivilleri hedef alırlar, PKK'da aynısını yapar. Dolayısıyla bunları da yakından takip ettiğimizi ifade etmek isterim."