İçişleri Bakanı Soylu: Bayramınızı çekirdek ailenizle değerlendirin; 17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemlidir. Özellikle bayramda vatandaşlarımızdan istirhamımız, bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin” dedi. Öte yandan Bakan Soylu, "17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var ardından kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da 17 Mayıs günü ne olacağı, nasıl olacağı, ne şekilde olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde, Ramazan Bayramı Tedbirleri ile ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"10 milyon 544 bin 980 kişiye e- başvuru üzerinden çalışma izni belgesi verildi"

"10 milyon 544 bin 980 kişiye e-Başvuru üzerinden çalışma izni belgesi verildi. İlk gün bir aksama oldu ama bu aksama, sistem üzerindeki yoğunlaşmadan kaynaklanan bir aksamaydı. İkinci, üçüncü günlerde bu aksama giderildi. Bunun yanı sıra kontrol noktaları oluşturduk. Kontrol noktalarında, emniyet güçlerimiz ciddi bir denetim ortaya koydular. Şehirler arası yollarda seyahat belgelerini kontrol ettik. 2 milyon 33 bin 736 seyahat belgesi başvurusu oldu, bunlardan 945 bin 834'üne izin verildi. Önümüzdeki günlerde bu sistemin aynı şekilde devam edebilmesi için gayretimiz sürecek.

Şehirler arası trafikteki veya toplu taşımadaki yolcu durumu nedir? 29-30 Nisan 2021 tarihinde 5 bin 471 sefer yapıldı. Yolcu sayısı da 159 bin 550 idi. 11 Mayıs 2021 tarihiyle sefer sayısı 1390 ki bayram öncesi olmasına rağmen, yolcu sayısı da 22 bin 800. Gerek toplu taşımada gerekse şehirlerarası taşımada hareketlenmeyi olabildiğince daraltmaya çalışan ve bunu denetim sağlama imkanına kavuşturan bir anlayışı 30 Nisan'dan başlayarak bugüne kadar becerebilme, gayret edebilme, sonuca ulaştırabilme adımlarımızda bir aksaklık görmediğimizi aziz milletimize ifade etmek isterim.

"24 Mayıs'a kadar 174 bin personelimiz görev yapacak"

Önümüzdeki günlerdeki tedbirler bizim için önemlidir. Şehirler arasında 1167 kontrol noktası olacak. 16 bin 669 kolluk personeli görev yapacak. Şehir içi kontrol noktalarında 6 bin 84 şehir içi kontrol noktası, 79 bin 279 personelimiz burada görev yapacak. Yine, 7-24 esasına göre, gerek yürüyerek gerekse de özellikle motorize ve yaya ekipler marifetiyle 13 bin 938 ekip, 78 bin 230 kolluk personeli de bu tip denetimleri gerçekleştirecek. Toplamda tüm bayram süresince, bayramdan sonraki pazarın sonuna kadar, 17'sinden başlayıp 24'üne kadar; 174 bin 178 personel şehirlerarası yollardaki denetimlerde, şehir içi denetimlerde, şehir içi yaya ve motorize denetimlerde görev alacaklar.

"Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemli "

Vaka sayılarını düşürmek kadar yerinde tutmak da önemlidir. Özellikle bayramda vatandaşlarımızdan istirhamımız, bayramınızı çekirdek ailelerinizle değerlendirin. Sizden bir fedakarlık daha istedik. O da mezarlıklar ve kabristanlarımızla alakalı. Sağ olun ona da ayak uydurdunuz.

Eğer bayramda meseleyi aynen kurallara uyacak şekilde değerlendirebilirsek, bayramın sonunda Allah nasip ederse fedakarlıkların karşılığını görebileceğimiz bir kontrollü normalleşme dönemine doğru adım atabilmek kabiliyetimiz hep birlikte olacak. Bunu milletimiz çok hak etti.

"17 Mayıs günü ne olacağı hususunu vatandaşlarımızla paylaşırız"

Kısıtlamanın bitiş tarihinden itibaren havadan denetimlere ağırlık verileceğini, yine özellikle tarım konusunda tarım araçları konusunda onların da denetleneceğini, yine korona döneminde motosiklet ve yaya trafiğine ciddi şekilde ağırlık verileceğini ve birçok tedbirlerin uygulanacağını arkadaşlarımıza ilettik.

17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs 05.00'ten sonra hem Bilim Kurulu var ardın da kabinemiz var. Kabinemizde verilecek karara kadar da 17 Mayıs günü ne olacağı, nasıl olacağı, ne şekilde olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız. Bütün arzumuz, 17 Mayıs 05.00 tarihine geldiğimizde vaka sayılarında arzu ettiğimiz sayılara ulaşmaktır." (ANKA)

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