İçişleri Bakanı Soylu: Avrupa, Türkiye'ye minnet duymak zorunda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Avrupa, Türkiye'ye minnet duymak zorunda. 2015'te 850 bin yasa dışı göçmen, buradan Yunanistan tarafına geçti. 2016'da bu rakam 150 bin, şimdi 28 bin civarında. Türkiye, sadece uyuşturucuyla, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ile mücadele etmiyor. Türkiye, yasa dışı göçle de mücadele ediyor" dedi.

“Hepimiz Avrupa'da sınırlar açılınca bütün coğrafya güllük gülistanlık olacak diye düşünüyorduk”

Soylu, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en temel meselelerinden birinin güvenlik olduğunu söyledi.

Güvenliğin insanın özgürlüğünü ve hürriyetini sağlama alabilme, insanın insan olma haysiyetini temin edebilme anlayışını ortaya koymak anlamına geldiğini belirten Soylu, "Hiçbirimiz, 21. asrı böyle düşünmüyorduk. Kimse kusura bakmasın, hepimiz Avrupa'da sınırlar açılınca 'Herhalde yakında etrafımızdaki bütün coğrafya güllük, gülistanlık olacak' diye düşünüyorduk. Hiçbirimiz, vekalet savaşlarını düşünmüyorduk." diye konuştu.

“Hiçbirimiz araçların Ankara'ya bomba yüklü gelebileceğini bu bombaları patlatabileceğini düşünmüyorduk”

"Hiçbirimiz, 'DEAŞ' diye sapkın bir örgüt çıkabileceğini ve bunu güzel İslam dinimizi bambaşka bir yorumla, bambaşka bir noktaya taşımaya çalışacağını ve bununla bizim mücadele etmek durumunda kalabileceğimizi düşünmüyorduk" diyen Soylu, şöyle konuştu: "Hiçbirimiz, Paris'te, Londra'da, Hamburg'da, G-20 Zirvesi'nde sokakların karışacağını, güvenlik kuvvetlerinin zor tedbir alacağını, tam tersi yurt dışına gidildiği zaman ağır silahlı makinelerle özel harekat polislerinin veya güvenlik görevlilerinin sokaklarda rahat bir şekilde gezeceğini ve bunun yeni normların bir parçası olabileceğini düşünmüyorduk. Hiçbirimiz, 'Acaba AVM'de bir problem olur mu?' diye aklımızdan geçiriyor değildik. Hiçbirimiz, birtakım araçların Hakkari, Adana, Van ve Şanlıurfa'dan kendi rotalarından Ankara'ya bomba yüklü gelebileceğini, Ankara'nın göbeğinde bu bombaları patlatabileceğini ve masum insanların sadece ve sadece dünyadaki kaosu biraz daha artırabilmek ve insanları endişeye sevk edebilmek için demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden insanların ayrılıp kendi devletlerine olan anlayışını ve devletlerine olan güvenini sarsabilme noktasına gelebileceğini düşünmüyorduk. Maalesef 21. yüzyıl önümüze böyle bir süreç koydu. Bunun ne kadar gidebileceğini bilmiyoruz. Ne dünya eski dünyadır, ne Türkiye eski Türkiye'dir."

“2017'de 20 bin ton eroin yakalandı”

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 2016'da yaklaşık 5 bin 500 ton civarında eroin yakalandığı bilgisini veren Soylu, şöyle devam etti: "2017'de 20 bin ton eroin yakalandı. Bu, önemli bir rakam. Biz Avrupa'nın bu konudaki birinci ülkesiyiz. Basit bir mesele var, Avrupa, sentetik uyuşturucu imal ediyor. Hollanda, Belçika, Avusturya, hatta Almanya'da, bütün ülkelerde sentetik uyuşturucu imal ediliyor. Bunları Türkiye'ye, Türkiye üzerinden Ortadoğu'ya ve diğer ülkelere göndermeye çalışıyorlar. Hedef, yani kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir ülkeyiz. Bir de Suriye'de yine Avrupa ayaklı bunu üreten ve oradan hem Ortadoğu hem de Türkiye'ye gönderen yeni fabrikalar oluşmakta."

“Yasa dışı göç başlayınca 'Türkiye demek ki önemli bir ülkeymiş' dediler”

Avrupa'dan sadece sentetik uyuşturucu gelmediğini vurgulayan Soylu, "Bir de Doğu'dan doğal uyuşturucular var. Avrupa, hiçbir şey yapmıyor. Eskiden Türkiye'yi sadece 'NATO'nun güney ve güneydoğudaki karakolu' olarak nitelendiriyorlardı. Ne zaman Türkiye'nin öyle bir ülke olmadığını, aslında daha farklı olduğunu anladılar, Suriye meselesi çıkınca, düzensiz ve yasa dışı göç başlayınca, Ege'nin bir deniz olduğunu, oradan Yunanistan'a ve diğer ülkelere de rahat geçebileceklerini görünce 'Türkiye demek ki önemli bir ülkeymiş' dediler." ifadesini kullandı.

“Türkiye yasa dışı göçle de mücadele ediyor”

Türkiye'nin Avrupa'ya büyük iyilik yaptığına dikkati çeken Soylu, "Avrupa, Türkiye'ye minnet duymak zorunda. 2015'te 850 bin yasa dışı göçmen, buradan Yunanistan tarafına geçti. 2016'da bu rakam 150 bin, şimdi 28 bin civarında. Türkiye, sadece uyuşturucuyla, PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ile mücadele etmiyor. Türkiye, yasa dışı göçle de mücadele ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

“Yanayım İçişleri Bakanlığı'na, biz insanız ilk önce”

Güvenlik konusunda koordinasyon ve entegrasyonu en üst seviyeye getirdiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Şimdi temel meselemiz, şehirler. Uyuşturucu, evden hırsızlık, mala karşı işlenen suçlar, asayiş için belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Bana kızıyorlar, laf söylüyorlar, 'Çok sert konuşuyor' diyorlar. Bu meseleyi toplumumuza anlatmak zorundayız. Nesillerimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Annelerin ellerinden çocuklarını, babaların akşam eve gittiğinde yorgunluklarını atmak için sarılabilecekleri evlatlarının zihinlerini uyuşturmaya çalışıyorlar. Ben şahidim, kolundan tutup morlukları göstererek, 'Allah'ını seversen, ne olursun' diye evladının yaptıklarını anlatan bir annenin derdine bu ülkenin evladı olarak sırtımı mı döneyim? Yanayım İçişleri Bakanlığına, biz insanız ilk önce."

“ABD, IŞİD'i PKK ile anlaştırdı”

Afganistan ziyaretinde 'yabancı terörist savaşçılar' meselesinin konuşulduğuna değinen Soylu, "DEAŞ, Amerika'nın tezgahıyla beraber dağıldı ya güya. Hem imal etti Amerika, başımıza, coğrafyamıza bela etti hem de PYD ve PKK ile anlaştırdı. Ondan sonra da 'İstediğiniz yere gidebilirsiniz' dedi. Şimdi o, öyle diyor da biz de etrafımızdaki ülkelerle 'Bunlar nereye gelecek, hangi tedbirleri alacağız?' diye bir anlayışı gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden etkinliğe, AKP Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve ilgililer katıldı.