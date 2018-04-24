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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasını yanıtladı (2)

BAKAN SOYLU'DAN ABD'YE YANIT İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, "Türkiye'de yapılacak olan erken seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından endişeliyiz" şeklindeki açıklamalarına, TBMM 23 Nisan res

24 Nisan 2018 01:04

BAKAN SOYLU\'DAN ABD\'YE YANIT
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert\'in, \"Türkiye\'de yapılacak olan erken seçimlerin adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından endişeliyiz\" şeklindeki açıklamalarına, TBMM 23 Nisan resepsiyonunda yanıt verdi. Bakan Soylu, \"Seçim yönetme konusunda ABD\'nin ortaya koyduğu süreç apaçık ortadadır. Geri dönüp baktığımız zaman birçok seçiminin nasıl sonuçlandığını sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Türkiye hiçbir zaman iktidarını, böyle şaibeli bir seçim üzerinden elde etmemiştir. Türkiye\'de Pazartesi günü olduğunda herkes rahat bir şekilde, iktidar partisine oy verende vermeyen de seçimin sonucunu kabul etmektedir. Çünkü bu seçim dediğiniz unsurda, her vatandaş gidiyor oyunu kullanıyor. Ve genel bir kabul oluşuyor, genel kabüldür önemli olan. Bu konuda biz, seçimlerin güvenliği konusunda bugüne kadar nasıl önlem almışsak bugünden sonra da öyle alacağız. Türkiye\'nin doğusu da güneydoğusu da batısı da kuzeyi de hepsi bizim için seçim güvenliği alma konusunda birdir ve eşittir\" dedi.  
\'7 BİN 100 AFGAN GERİ GÖNDERİLDİ\'
Bakan Soylu, Türkiye\'de yaşayan Afgan uyruklu vatandaşların ülkelerine gönderilmesiyle ilgili yöneltilen soruyu, \"Dün akşam civarında bir Afgan göderdik. Şu anda 7 bin 100 civarında Afgan geri gönderildi. Zannediyorum bu haftanın sonuna kadar 10 bin Afgan geri gönderilmiş olacak\" diye cevap verdi. 
\'MİLLET EN İYİ HAKEMDİR\'
Bakan Soylu ayrıca, CHP\'den 15 vekilin İYİ Parti\'ye geçmesiyle ilgili de, şunları söyledi:
\"Seçim, sandık günü herşey net bir şekile ortaya çıkacak. Biz milletin iradesine, milletin kararına, milletin ortaya koyacağımız programlara ve bugüne kadar millete yapmış olduğumuz hizmetleri en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyoruz. Her türlü oyun sahneye konulabilir. Ama bilirizki millet en iyi hakemdir ve kararı o verecektir. Seçim Türkiye için önemlidir. Eğer bugün hala demokrasi ile idare edilebiliyorsak bilinki, Türkiye seçimleri başarılı bir şekilde yaptığı ve her zora girdiğinde sandığa müracaat ettiği içindir. Millet de kendi oyunun kıymetini biliyor. Vatandaş kendi oyunun kıymetini bilir ve kendisini idare edecek yöneticilere de bu oyu kıymetlendirerek verir. O vatandaşın, halkın iradesidir. Bu dönem her dönem olduğu gibi halkın iradesine teslimiyet günüdür.\"
Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)

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