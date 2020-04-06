İçişleri Bakanı Soylu: 'Acil Durum' yönetimine geçtik; sokağa çıkma yasağının genel nüfusa yaygınlaştırılmasına gerek duyulmuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 7/24 alarmda kalmayı gerektiren “Acil Durum” yönetimine geçtiğini açıkladı. Soylu, 'sokağa çıkma yasağı'na ilişkin ise "Şu anda yasağın genel nüfusa yaygınlaştırılmasına gerek duyulmuyor" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin'in YetkinReport'ta yayımladığı haberine göre, Bakan Soylu, alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığını, ancak “ikinci dalganın” gelmesi ihtimaline karşı yeni kısıtlamalara başvurulabileceğini söyledi.

Soylu, büyükşehir merkezlerinde kısıtlamalara genel olarak uyulduğunu, sorunun şehirlerin çeperlerinde kaldığını vurgulayan Soylu, "Salgının başından itibaren sahada ölçümler yapıyoruz. Ölçümlerin yanı sıra özel araştırmalar da yapıyoruz, telefon görüşmeleri ve diğer yöntemlerle" dedi.

Sokağa çıkma yasağına şu anda gerek olmadığını söyleyen Soylu, "Zaten 40 milyona yakın bir nüfus fiili sokağa çıkma yasağında. Ayrıca kendini sakınmak için gönüllü olarak mecbur kalmadıkça evden çıkmayan milyonlarca kişi var. Böyle devam edebilirsek ihtiyaç kalmayabilir ama yine de her ihtimale karşı hangi yeni kısıtlama adımları atacağımız belli" diye konuştu.

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