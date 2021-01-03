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İçişleri Bakanı Soylu: 2020'de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti!

03 Ocak 2021 12:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020'de gerçekleştirilen 158 bin 674 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 229 bin 156 kişiden 23 bin 693'ünün tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2020'de uyuşturucu ile mücadelenin devam ettiğini bildirdi. Soylu, "2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti! 229.156 kişi gözaltı 23.693 kişi tutuklandı. 23 milyar TL değerinde 114.509.227 kök kenevir, 87 ton esrar ele geçirildi Ölümler ise 2017’de 941 iken 175’e düştü 'Bataklık”'dahil 158.674 operasyon yapıldı Çatır çutur devam" ifadesini kullandı. 

 

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