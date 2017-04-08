İçişleri Bakanı: Son 6 ayda 14 bin 684 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da katıldığı bir konferansta son 6 ayda 14 bin 684 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

CNNTürk'ün haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgütün şehir yapılanması ve siyasi uzantılarına yönelik operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu çerçevede son 6 ayda 14 bin 684 kişi gözaltına alınmıştır. 2 bin 611 kişi de tutuklanmıştır. Yürütülen bu proaktif mücadele sonucunda örgüte katılım son 6 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azalmıştır" dedi.

Soylu, Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) düzenlenen "Küresel Terör ve Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" adlı konferansta yaptığı konuşmada, bazı rakamsal veriler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Son 6 ayda 2 bin 611 kişi tutuklandı

Her şeyden önce "girilemez" denilen sözde bütün üs ve barınma bölgelerine girildiğini söyleyen Bakan Soylu, "Kış döneminde planlanan 125 sözde üs ve barınma bölgesine toplam 12 bin 704 operasyon yaptık. Hiç durmadık biliyor musunuz? Son 6 ayda 918 sığınak ve barınak imha edilmiştir. Daha bugün şimdi gelirken Mardin'de girmiş oldukları 5 tane sığınaktan neler neler aldıklarını. Yeni yeni silahlar, yeni yeni araçlar, PYD'ye veriyorlar, PYD üzerinden PKK'ya veriyorlar. Şu anda bi̇ze doğru yönelti̇yorlar. Sonra da biz dost ve müttefik oluyoruz" diye konuştu.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Örgütün şehir yapılanması ve siyasi uzantılarına yönelik operasyonlara aralıksız devam edilmiş, bu çerçevede son 6 ayda 14 bin 684 kişi gözaltına alınmıştır. 2 bin 611 kişi de tutuklanmıştır. Yürütülen bu proaktif mücadele sonucunda örgüte katılım son 6 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azalmıştır. 915'ten 95'e düşmüştür. 2017'nin ilk 2 ayında ise sadece 17 kişi örgüte katılmıştır. Teslim olma ise son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmış, 2016 yılında 450 kişiye ulaşmış, ayrıca son 6 ayda 66 üst düzey terörist ele geçirilmiştir ve etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 6 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 962 olmuştur."