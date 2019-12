İçişleri Bakanı: Siirt'teki çatışmada can kaybı yok

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında silahlı çatışmada can kaybı olmadığını bildirirken, 1 köy korucusu yaralandı.





Batman'da bulunan Bakan Atalay, Şehit Hasan Gül Polis Merkezi ziyaretinde gazetecilerin Pervari'nin Palamutlu köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmayla ilgili sorularını yanıtladı:





Atalay, dün (29 Mayıs 2010) güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırının yaşandığı Palamutlu köyü yakınlarında operasyon başlatan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada can kaybı olmadığını belirtti:





''Gereken yapılıyor. Arkadaşlarımız bize de bilgi veriyor. Bütün bunlar olmasın diye uğraşıyoruz. Konuşmalarımda da değindim. Bizim hedefimiz kardeşliğin gelişmesidir. Bu tür şeyler olmasın. Bütün bu üzücü şeyler olmasın diye uğraşıyoruz. Eğer olursa da bunun gereği yapılır, yapılıyor da. Dün orada korucular tarandı. Bugün pek bir şey yok. Bugün orada can kaybı yok. Bir patlama oldu. Bir iki olay oldu, ama can kaybı yok."







Minibüsün geçişi sırasında mayın patladı







Bu arada, Palamutlu köyündeki cenaze törenine gelen vatandaşlara ait bazı araçlara teröristlerce taciz ateşi açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Öğleden önce de törene gelenleri taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında da mayın patlatılmış olayda minibüs hasar görmüştü.





Diğer yandan, dünkü (29 Mayıs 2010) saldırıda şehit düşen geçici köy korucuları 35 yaşındaki Abdulrezzak Kaçan ile 44 yaşındaki Abdulmecit Özkan'ın cenazeleri şu anda Pervari Kaymakamı Fırat Çelik'in de katıldığı törenle toprağa verildi.