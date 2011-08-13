İçişleri Bakanı Şahin: Karayılan'ın yakalandığına dair bilgi gelmedi

T24

TRT: PKK lideri Murat Karayılan yakalandı!

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Edremit'teki Valilik konutunda, TRT 6'nın 'İftar Zamanı' programına konuk oldu. Bakan Şahin, buradaki söyleşinin ardından Valilik tarafından Hüsrevpaşa İlköğretim Okulu bahçesine kurulan iftar çadırına gitti.Burada gazetecilerin, terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın İran'da yakalandığı iddialarına yönelik sorusuna Bakan Şahin, ''Bunu iddia sahiplerine ya da iddianın kaynağına sorabilirsiniz. Biz de henüz öyle birşey yok'' yanıtını verdi.Bakan Şahin daha sonra iftar çadırında vatandaşlarla sıraya girerek, yemeğini aldı.Öte yandan Van'da bulunan Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın da Mehmetçikle iftar yapmak üzere sınır birliğine gittiği bildirildi.