İçişleri Bakanı Ala: Polisin ağır silahları olacak; daha önce de vardı, 28 Şubat'ta aldılar

İçişleri Bakanı Efkan Ala, TSK içindeki bir grup cuntacı askerin darbe gişiminde bulunmasından sonra OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile yapılan değişikliklerle ilgili olarak, "Polis kendi kullanacağı kadar ağır silah edinecek. Bir şey olup da olmamış gibi davranmak bizim politikamız değil. Polisin ağır silahları olacak. Vardı daha önce, 28 Şubat'ta aldılar" dedi.

İstihbarat ve bilgilendirme eksikliği olduğu iddialarını da değerlendiren Bakan Ala, daha erken haberdar edilmeleri durumunda hızlı tedbirler alınabileceğini belirterek "Ortada bir feraset bağlanması var diyelim. MİT bize haber vermeliydi" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber'e konuşan Bakan Ala'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Gece 23.00 sularında uçaktan indiğimde haberim oldu. Korumalar telefonu açınca 'efendim darbe oluyormuş' dedi. O arada tam MİT Müsteşarımızın aradığını gördüm. 'Sayın Bakanım darbe oluyor' dedi. Ondan sonra indik 'tanklar havaalanına doğru geliyor' dediler. Orada bir karargah oluşturduk, meseleyi oradan yönetmeye başladık. Belediye Başkanını, Genel Müdürü aradım talimatlar verdik. Belediye Başkanı ve bizim parti genel başkan yardımcımızla da vatandaşın piyasaya çıkmasını, yolları tutmasını konuştuk. 21.30-22.00'ye doğru Emniyet'in de haberi olmuş. O zaman herkes haberdar olmuş zaten. Önceden bir istihbari bilgi yok. Bu husus bize biraz daha önce gelseydi, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde daha hızlı tedbirler alınabilirdi"

"Feraset bağlanması diyelim.."

"Saat 16.00 sularında MİT haberi almış. Kendisinin ifadesiyle, bunu hemen Genelkurmay'a bildirmiş. 'Acaba bu doğru mudur, değil midir' diye bir değerlendirme yapılmış. Bütün bunları değerlendirip, ondan sonra 'evet bu bir darbe girişimidir' denirse bize haber verilecek. Orada bir feraset bağlanması diyelim, başka türlü bir bilgiyle izah etme imkanımız şuanda yok. Eğer bu sonucu görseydi bize bildirirlerdi. Şuan itibariyle samimiyetini sorgulayacak bir bilgimiz yok. Bize haber vermeliydi, Sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza haber vermeliydi. Demek ki haber verecek kadar bir değerlendirmeyi tamamlayamamış"

"Zafiyet olduğunu söylemeyen yok"

"Bir zafiyet olduğunu söylemeyen kimse yok zaten. Burada bir eksiklik var. Bunun da yeniden yapılandırılması, dikkate alınması gerekir. Uzun dönemdir Türkiye'de biz hiçbir şey demeden millet birçok söylentiyi dile getiriyordu. Niye dile getiriyor; çünkü böyle bir imkan ve kabiliyet var. Bu oradaki kurumsal yapılardaki hassas davranmayı örtbas etmez. Alınır alınmaz bizlere haber verilmeliydi; çünkü çok büyük badireler atlattık. Bu meselelerde eğer biz gerekli reformları yapmazsak, 5 yıl 10 yıl sonra tekrar büyük bir sorunla karşı karşıya geliriz. Mesela gözaltına alınanlardan biri diyor ki, '1988 yılında sorular alınmıştır.' Aralarda da sorular alınmış mı bilmiyoruz. Böyle bir düzen olabilir mi? Bunun çaresi Genelkurmayı takip etmek mi; değil. Öyle bir düzenleme yapacaksınız ki, bunu yapamayacak. Savaş kararına Meclis karar verir. Mesela bir ülkeyle savaştığınız zaman, bu ayrılan kuvvetlerin tamamı derhal bir komutanın etrafında toplanır, gereken yapılır"

"Polisin ağır silahları olacak, vardı, 28 Şubat'ta aldılar"

İçişleri Bakanı Ala, emniyet mensuplarının ağır silahlar edinip edinmeyeceği yönündeki soruya, "Polis kendi kullanacağı kadar ağır silah edinecek. Bir şey olup da olmamış gibi davranmak bizim politikamız değil. Güven ve inanmak işin bir kısmıdır. Öyle bir düzenleme yapacaksınız ki güvenilmeyen insan bile bir şey yapamayacak. Kötü niyetli birileri gelse bile, kötü niyetlerini gerçekleştirilemeyeceği sistemi getireceksiniz. Polisin ağır silahları da olacak. Vardı daha önce, 28 Şubat'ta aldılar. Niye almışlar; sanki bu ülkede 12 Eylül olmamış, sanki 71, sanki 60 olmamış. Herkes artık sorunu kilimin altına itmeyi politika olmaktan çıkardı. Böyle bir problemimiz var. 31 Mart vakasından beri bu millet kaç darbe yaşadı. Burada karşımıza aldığımız, her seferinde asker üniforması içerisine girebilen ya hain oluyor, ya teröristler oluyor böyle, ya başka niyetteki kimseler oluyor; bunların Türkiye'ye zarar vermesini önleyecek güç dengesini kuracaksınız" diye cevap verdi.